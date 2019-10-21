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مساعٍ حكومية بريطانية لطرح (بريكست) للتصويت في البرلمان

مساعٍ حكومية بريطانية لطرح (بريكست) للتصويت في البرلمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء: إن حالة من الفوضى تُخيم على مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع بقاء عشرة أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية حول ما إذا كان الخروج، سيتم باتفاق أو بدون اتفاق، أو ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء آخر.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيحاول طرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للتصويت في البرلمان اليوم الاثنين، بعد أن أجبره خصومه على إرسال خطاب، يطلب فيه من التكتل تأجيل الخروج.

ونصب المعارضون في البرلمان فخاً لجونسون، يوم السبت، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون، يلزمه بالتأجيل حتى 31 كانون الثاني/ يناير.

وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا، أرسل جونسون خطاباً غير موقع للاتحاد الأوروبي، يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة، أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.

وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة، وبشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".

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