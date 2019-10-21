تفاصيل اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو حول سوريا





وحسب البيان، فقد ناقش الجانبان عدداً من المسائل الحيوية للعلاقات الثنائية، والوضع في سوريا"، مشيراً إلى أن بوتين وجه أيضاً برقية تهنئة لنتنياهو بهذه المناسبة.





رام الله - دنيا الوطنناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هاتفياً، الوضع في سوريا، وأهم مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين.وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "أثناء المكالمة الهاتفية، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعيد ميلاده الـ 70، وفق (روسيا اليوم).