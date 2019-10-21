البردويل: أحمد سعدات ومروان البرغوثي على رأس أي صفقة تبادل أسرى مُقبلة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل: أن الأسيرين، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، ومروان البرغوثي، القيادي في حركة (فتح)، على رأس الأسرى المطلوب الإفراج عنهم في أي صفقة تبادل مقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف البردويل، خلال إحياء ذكرى صفقة (وفاء الأحرار)، الاثنين: "السجون ليست قيداً على قلوب تنبض بحب الوطن، ونفوس أكبر من السجان، وحماس على العهد ماضية، وستحرر الأسرى".



وتابع البردويل: "الأحرار ما زالوا ينتظرون الحرية من أحرار مثلهم، يصلون الليل بالنهار من أجل لحظة نفرح بها فرحة كبيرة، كما حدث قبل ثماني سنوات"، لافتاً إلى أن ذكرى صفقة (وفاء الأحرار) تعيد الأمل للأسرى بالتحرر، وهو ما تتعهد المقاومة بإنجازه"، لافتاً إلى أن هذه الذكرى، تجتمع مع ذكرى العملية التي قام بها أبطال الجبهة الشعبية، حينما قتلوا الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي.



وبين البردويل، أن المقاومة، التي وعدت ستوفي، والاحتلال سيركع لصفقة جديدة في النهاية، لافتاً إلى فشل محاولات الاحتلال للوصول إلى أي معلومات قبل إتمام صفقة (وفاء الأحرار)، إضافة إلى حذر المقاومة في التفاوض.

رام الله - دنيا الوطن