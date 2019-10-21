هيئة الأسرى: 28 يوماً على إضراب الأسيرة اللبدي وسط تدهور بصحتها

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين، أن الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (32 عاماً) تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 28 على التوالي رفضاً لاعتقالها الإداري، وسط تدهور ملحوظ على حالتها الصحية.



وبينت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن اللبدي تمر بأوضاع صحية سيئة للغاية، حيث تشتكي حالياً من نخزات وأوجاع حادة بالقلب، ومن إرهاق ودوخة مستمرة وشعور بالإغماء، بالإضافة إلى معاناتها من آلام في المعدة.



وأضافت، أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز الأسيرة اللبدي بعزل (الجلمة) بظروف مأساوية، حيث تقبع حالياً بزنزانة ضيقة عتمة عديمة التهوية والإضاءة مليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها أربع كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطاءها أية احتياجات شخصية.



ولفتت بأنه خلال الأسبوع الماضي، جرى تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقها لمدة خمسة أشهر، بعد عقد جلسة مغلقة بمحكمة (عوفر) العسكرية.



وحملت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلة الفلسطينية الأردنية اللبدي، وعن أي تداعيات تطرأ على حالتها الصحية، وطالبت بضرورة تكثيف الجهود القانونية على المستوى الأردني والعربي؛ للعمل على إنهاء الاعتقال الإداري الجائر الصادر بحقها وإطلاق سراحها.



تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الأسيرة اللبدي المحتجزة بمعتقل (الجلمة)، تحتجز سلطات الاحتلال 40 أسيرة أخرى بمعتقل (الدامون) بأوضاع قاسية، بالإضافة إلى أسيرتين تقبعان بمركز توقيف (الشارون).