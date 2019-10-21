"الدفاع المدني" يكشف أسباب اندلاع حريقين في مزرعتين بالضفة مؤخراً



وأضاف: قبل يومين كان هناك حريقان، والتحقيقات الأولية تشير إلى أنه قبل دخول موسم فصل الشتاء، يتم عمل صيانة من قبل أصحاب المزارع، يستخدمون فيه "مقصات الحديد" والذي ينتج عنه "الشرار" وبما أن المنطقة كلها مكدسة بالقش، فيسبب ذلك الحرائق.



وقال العزة: عمال الصيانة في المزارع، لم ينتبهوا إلى الحرائق مبكراً، الأمر الذي أدى إلى انتشارها، في هذه الحالات من الصعب جداً السيطرة على هذ الحرائق، وهذه تحقيقات أولية.



وكان حريق هائل، نشب مساء الأحد، داخل مزرعة أبقار وأغنام في مدينة نابلس، بالضفة الغربية.



وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقم الإطفاء في مركزي بورين وبلاطة، سيطرت على حريق هائل اندلع في بالات للقش بمزرعة أبقار وأغنام، في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

خاص دنيا الوطنكشف جهاز الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن أسباب اندلاع حريقين في مزرعتين بالضفة الغربية.وقال مسؤول العلاقات العامة في الدفاع المدني، نائل العزة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن حريقين اندلعا قبل يومين في مزرعتين، والتحقيق الأولي يعود إلى أعمال صيانة من قبل أصحاب هذه المزارع.