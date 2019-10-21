سلطة الطاقة تصدر تحذيراً بشأن قطع التيار الكهربائي بمحافظات الضفة



وحذّر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، من تداعيات قطع التيار الكهربائي في مناطق واسعة، الأمر الذي سيخلق حالة من الضغط على الشركة في توزيع الأحمال، إضافة إلى التأثير على الحياة الاقتصادية للمواطنين.



ونظمت نقابة العاملين والموظفين في شركة كهرباء محافظة

القدس، أمس الأحد، اعتصاماً أمام مقرات الشركة في كل من القدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا.





جاء ذلك، ضد سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي، ووصول إنذارات جديدة لقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مراكز المدن والبلدات والقرى الواقعة ضمن مناطق امتياز الشركة.

رام الله - دنيا الوطنندّد رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم ، بتنصل شركة كهرباء إسرائيل من الاتفاق الموقع مع شركة كهرباء القدس، لتسديد ديونها على فترات متباعدة.