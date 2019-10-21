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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم طفل

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من الضفة بينهم طفل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم طفل.   

وبين نادي الأسير، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل معتصم محمد زيد (14 عاماً) من قلقيلية، والمواطن سيف جمال أحمد أبو زينه (28 عاماً) من محافظة الخليل.

فيما جرى اعتقال خمسة مقدسيين صباحاً من المسجد الأقصى ومحيطه، عرف منهم المواطنان محمد أبو شوشة، وحبيب أبو شوشة.

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