المالكي يندد بقصور المجتمع الدولي في إيجاد آلية تنفيذية لقراراته المتعلقة بفلسطين



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أنه ورغم عدم تنفيذ المجتمع الدولي بكل مكوناته لقراراته، إلا أن فلسطين سوف تستمر بقرع جدرانه؛ لحين إيجاد آلية تنفيذية لهذه القرارات.





وأشار المالكي إلى أن الولايات المتحدة، تعرقل زيارة لأعضاء مجلس الأمن لفلسطين للاطلاع على الأوضاع والانتهاكات، وتفهم مطالبنا من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، كما أن مندوبية إسرائيل، تعرقل أيضاً زيارة لأعضاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة.



من جهة ثانية أكد المالكي، أن الموضوع الفلسطيني، سيكون حاضراً خلال قمة عدم الانحياز الجمعة المقبل، إضافة إلى الجلسة المفتوحة في مجلس الأمن في 28 من الجاري.

رام الله - دنيا الوطنندّد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي، بقصور المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته عن إيجاد آلية تنفيذية لقراراته المتعلقة بفلسطين، وخاصة عدم محاسبة الاحتلال والمستوطنين على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.