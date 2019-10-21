أمان يدعو لاتخاذ التدابير القضائية لردع المتورطين بتهريب نفايات إلكترونية خطرة للضفة





وأوضح، أن شاحنات النفايات تمر عبر حواجز الاحتلال وبعلمه وبالتنسيق معه، ما يبدو كاستهداف مباشر ومقصود للمواطن الفلسطيني، ولأرضه وبيئته وصحته وموارده الطبيعية.

وطالب بالتحقيق فيما ورد على لسان رئيسة سلطة البيئة، وضرورة نشر قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لردعهم، وفقاً للقوانين المعمول بها.وأوصى (أمان)، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، في رسالة كان قد أرسلها إلى الدكتور محمد اشتية باتخاذ كافة التدابير القضائية والإجراءات القانونية في قضايا تهريب النفايات، والتشديد أكثر في العقوبات المفروضة على المخالفين، وتوفير القرار السياسي الحازم، الذي يمكّن الأطراف ذوي العلاقة من سلطة البيئة والأجهزة الأمنية بمختلف عناوينها والمجالس المحلية من متابعة القضية كأولوية وطنية، ومعالجة أسباب تفشيها.