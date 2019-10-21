شؤون فلسطينية

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء. 

وقالت الوزارة: إن السفر للحافلات، السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (10/17)، مطالبة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأشارت إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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