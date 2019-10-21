بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الوزارة: إن السفر للحافلات، السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (10/17)، مطالبة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وأشارت إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وقالت الوزارة: إن السفر للحافلات، السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (10/17)، مطالبة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وأشارت إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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