بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزارة: إن السفر للحافلات، السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (10/17)، مطالبة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وأشارت إلى أهمية التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.