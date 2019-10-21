تجدد اقتحامات الأقصى واعتقال خمسة مرابطين بينهم امرأتان

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جدد مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، اقتحاماتهم الواسعة للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، في وقت اعتدت فيه شرطة الاحتلال على عدد من المرابطين، واعتقلت خمسة منهم.



وقالت مصادر من داخل ساحات الأقصى: إن طقوساً دينية يهودية نفذها مستوطنون صباح اليوم، عقب اقتحامهم المسجد الأقصى من باب المغاربة.



وكان المسجد الأقصى، شهد يوم أمس أكبر اقتحامات ينفذها المستوطنون خلال الأعياد اليهودية الحالية، حيث بلغ عدد المقتحمين 4550 مستوطناً وسائحاً.



إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال، صباح اليوم، شابين مقدسيين من مصلى باب الرحمة، واقتادتهما لجهة مجهولة.



كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطات قرب المسجد الأقصى، واعتقلت المرابطة أم طارق دعور، ونجلها طارق، وعايدة الصيداوي، بعد الاعتداء عليهم عند باب السلسلة.