مداهمات للاحتلال في مدن الضفة واعتقال شاب من الخليل



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منزله قرب مسجد الشافعي في مدينة الخليل، وتم دهم عمارة القواسمي في شارع بئر السبع بمدينة الخليل.



واقتحمت قوة للاحتلال بلدة دورا القرع قضاء رام الله، وتم إطلاق قنابل الغاز بكثافة على المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية.

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة مناطق في الخليل وبيت لحم ورام الله وقلقيلية، وفتشت عدة منازل.وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال، داهموا منزل الأسير المُحرَر أنس ملش، وفتشوه في مدينة الدوحة غرب بيت لحم.فيما اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم عايدة شمال بيت لحم.