مقتل مواطن في حادثة إطلاق نار بمدينة الخليل والشرطة تحقق

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (50 عاما)، مصرعه، صباح اليوم الاثنين، بعدما تعرض لحادثة اطلاق نار في منطقة السموع في مدينة الخليل.



وأشار العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأن قوة من الشرطة والنيابة العامة، توجهوا إلى المكان، وباشروا بإجراءات التحقيق.