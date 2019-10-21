دولي

إيران: زيارات مُتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين للحد من التوتر

إيران: زيارات مُتبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين للحد من التوتر
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على وجود زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين.

وأعرب موسوي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، عن أمله أن تساهم هذه الزيارات بالحد من التوتر بين البلدين، قائلاً: "نرحب بأي إجراء لرفع التوتر بين إيران والإمارات"، وفق (روسيا اليوم)، مضيفاً أنه تم إرسال مبادرة السلام في مضيق هرمز إلى زعماء الدول المعنية، ونأمل انضمامهم إليها. 

والأسبوع الماضي، زار وفد عسكري إماراتي طهران؛ لبحث تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، وهو الاجتماع السادس المشترك بين خفر السواحل الإماراتي والإيراني، في ظل توتر تشهده المنطقة، بالإضافة إلى سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

وكان آخر اجتماع مشترك لمسؤولي خفر السواحل الإماراتيين والإيرانيين قد عقد عام 2013.

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