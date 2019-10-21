مؤسسات أهلية تتبرع بأجهزة مناظير لمجمع ناصر بخانيونس





رام الله - دنيا الوطنتبرعت مؤسسات أهلية بثلاثة أجهزة مناظير لقسم المسالك البولية بمجمع ناصر، وذلك على إثر تعزيز وإشراك المؤسسات المحلية والأهلية فى دعم القطاع الصحي، وتجويد خدماته المقدمة للمريض، والتى تسهم فى تخفيف معاناته وعبء الانتظار لفترة طويلة.وأفاد الدكتور محمد زقوت، مدير عام مجمع ناصر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه تم شراء منظار حالب لتفتيت الحصي في الحالب، وتشخيص أمراض الحالب والمثانة، بالإضافة إلى شراء جهاز منظار للمثانة البولية اللازم لتشخيص الأورام المبكرة داخل المثانة، وأمراض الجهاز البولي.كما تم شراء جهاز منظار ثالث؛ لتنظيف وشفط الحصى من المثانة بعد التفتيت بما يسمى "سلة شبكية".وأكد زقوت، أن توفير هذه الأجهزة ساهم في التغلب على أزمة قوائم الانتظار وحجوزات المرضى لمدة طويلة، نتيجة ازدياد حالات أمراض المسالك البولية، إلى جانب ضمان سرعة التشخيص والعلاج.وأثنى زقوت على جهود كل المخلصين من أبناء الوطن، الذين يقفون إلى جانب القطاع الصحي، ودعمه للارتقاء بهذا الصرح؛ لتخفيف آلام المرضى ومعاناتهم.