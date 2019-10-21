شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2019

الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الثالث من العام 2019
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.94% خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 126.28 خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 125.10 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 1.18%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 130.06 خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 128.54 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 0.52%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.25 خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 121.62 خلال الربع الثاني 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.55%، خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني 2019.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 2.19%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 3.28%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 6.35%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، متأثرة بانخفاض أسعار الحيوانات الحية           بمقدار 1.18%.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.47%، خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع الثاني 2019.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.33%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 2.38%، ونشاط منتجات الألبان بنسبة 1.64%، ونشاط المشروبات بنسبة 1.30%، ونشاط الملابس الجاهزة بنسبة 1.07%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط منتجات الجلود بمقدار 2.80%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 2.72% ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بمقدار 1.60%.

1  سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل.


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