شؤون فلسطينية

المالكي يكشف أهمية زيارة الرئيس لليابان وعن طلب قُدّم لأعضاء مجلس الأمن

المالكي يكشف أهمية زيارة الرئيس لليابان وعن طلب قُدّم لأعضاء مجلس الأمن
الرئيس عباس ورئيس الوزراء الياباني
رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي اليوم الاثنين، أهمية زيارة الرئيس محمود عباس إلى اليابان.

وكان الرئيس عباس، وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لحضور مراسم تنصيب الامبراطور الياباني، ناروهيتو.

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن علاقة فلسطين باليابان علاقة مميزة، لأنها من أهم الدول التي تقدم لنا الدعم السياسي والمالي، وقدّمت خلال العقدين الماضيين ما يقرب من ملياري دولار على مستوى مشاريع مختلفة، وهذا مهم جداً.

وأضاف: اليابان هي التي تقود مجموعة (سيباد) والتي توفر التدريب لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وهذا مهم، وهي التي بدأت بتطوير مشروع المنطقة الصناعية في أريحا، واليابان حاضرة وبقوة، وعلى مستويات مختلفة.

وأكد المالكي أن الزيارة مهمة، خاصة بعدما قام رئيس الوزراء الياباني، تشينزو آبي بزيارة فلسطين قبل ثلاث سنوات، ونحضر بناءً على دعوة من الحكومة اليابانية لحضور حفل تنصيب الإمبراطور الجديد، وهذا مهم جداً وفرصة سانحة، لنكون ضمن الإجماع الدولي، وفرصة للقاء بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الياباني، لتأكيد عمق العلاقة وتطويرها على مستويات مختلفة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني: قدّمنا لليابان أفكاراً عديدة، من أجل تشكيل لجان حكومية على مستوى رئاسة الوزراء، وهم يدرسون هذه الأفكار، لتكون فرصة للحديث حول تعميق العلاقات الثنائية بين فلسطين واليابان.

في سياق آخر، قال المالكي: طلبنا من أعضاء مجلس الأمن زيارة فلسطين، للاطلاع على طبيعة الأوضاع وتفهم مطالبنا من أجل توفير الحماية، وللأسف الشديد الولايات المتحدة تعرقل الزيارة، ونحاول إقناع بعض المندوبين الدائمين في الجمعية العامة للقيام بالزيارة، ولكن رغم كل ذلك مستمرون في المطالبة والضغط، وطرح القضايا على المجتمع الدولي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

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