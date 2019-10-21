العالول: الذهاب للانتخابات مسألة محسومة

تحدّث نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول اليوم الاثنين، عن ملف الانتخابات، التي تعمل القيادة الفلسطينية من أجل إجرائها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الأشهر المقبلة.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: من ناحية المبدأ، فإن الذهاب للانتخابات مسألة محسومة، والرئيس محمود عباس، تحدث عن ذلك في الأمم المتحدة، وبعد أن جاء من الولايات المتحدة، تم عقد اجتماعات حول جدول أعمالها، سواءً في اللجنتين المركزية لحركة فتح أوالتنفيذية لمنظمة التحرير، أو على مستوى القيادة واللقاءات مع لجنة الانتخابات المركزية.



وأضاف: تبعاً لذلك اللجنة الأسبوع المقبل، ستتوجه إلى قطاع غزة، فيما شُكلت مجموعة من اللجان جميعها لديها مسؤوليات محددة، هي إزالة العقبات من أمام خيار إجراء الانتخابات التي لها علاقة تحديداً بالقدس، وضرورة أن تُجري بها، وأيضا في قطاع غزة، وفي كل أماكن الولاية الفلسطينية، في هذا الموضوع.



وتابع العالول: من مسؤوليتها أيضاً، إزالة العقبات، وأيضاً تهيئة المناخ المواتي من أجل ذلك، وهذا يتطلب الحوار مع القوى والفصائل، وكل الجهات المعنية بهذا الموضوع.



وقال نائب رئيس حركة فتح: بعد رحلة لجنة الانتخابات لقطاع غزة، تنطلق مجموعة من الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الحوارات بيننا وقوى منظمة التحرير.





وأضاف: إضافة إلى أن هناك خطوة لا بد من القيام بها، وهي مهمة للغاية، إن كان هناك انتخابات أو لم يكن، من أجل الاستمرار في مواجهة الولايات المتحدة والاحتلال، وأهمها التواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على الأحداث ومشاركتها في اتخاذ القرار، بهدف توسيع قاعدة تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة.

رام الله - دنيا الوطن