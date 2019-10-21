الرئيس عباس يجتمع برئيس الوزراء الياباني بطوكيو

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية: إن الرئيس محمود عباس التقى اليوم الاثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي.



وحسب الوكالة، فقد بحث الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الياباني، آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات.



وشكر الرئيس، اليابان على مواقفها وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.



وكرر عباس تعازيه الحارة، لرئيس الوزراء والشعب الياباني بضحايا الاعصار، مؤكداً تضامن الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب الشعب الياباني الصديق بهذا المصاب.



وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى اليابان وليد صيام.



رام الله - دنيا الوطن