أميال من الابتسامات: 150 ألف حقنة (هبارين) ستدخل قطاع غزة باليومين المقبلين

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خاص دنيا الوطن

أكد عصام يوسف، رئيس قافلة أميال من الابتسامات، أن كمية من دواء الهبارين، سيصل إلى قطاع غزة، ولكن بدون وفود، لافتاً إلى أنها في طريقها إلى القطاع.



وأشار يوسف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه من المتوقع، أن تصل الكمية خلال اليومين المقبلين عبر معبر رفح، لافتاً إلى أن الكمية تبلغ 150 ألف حقنة من دواء (الهبارين)، وستكون في سيارة واحدة، وستدخل عبر معبر رفح إلى القطاع.



ونوه إلى أنه عندما تتضح الأمور في الأيام المقبلة، سيكون هناك إدخال سيارات إسعاف إلى قطاع غزة، وعربات للمعاقين.