شؤون فلسطينية

فتح بلبنان: متعاطفون مع مطالب اللبنانيين ولا وجود للفلسطينيين بالاحتجاجات

فتح بلبنان: متعاطفون مع مطالب اللبنانيين ولا وجود للفلسطينيين بالاحتجاجات
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد فتحي أبو العرادات، أمين سر حركة فتح في لبنان، أن ما يحدث في بيروت، هو تحرك لبناني، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والبطالة، وهذه المطالب حق لهم في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اللبناني، لافتاً إلى أنه كان في السابق تحرك فلسطيني في المخيمات احتجاجاً على قرار وزير العمل اللبناني.

وقال أبو العرادات لـ"دنيا الوطن": "لم نشارك في الاحتجاجات لأنها لبنانية، ولكننا نتعاطف مع هذه المطالب، وذلك حتى لا يكون هناك تدخل حقيقي فلسطيني في قضايا مطلبية لبنانية، لذلك نحن كهيئة عمل مشترك وفصائل فلسطينية في لبنان، أعلنا بعدم نزول الفلسطينيين إلى الشارع، لأنه في هذا الموضوع يكون هناك حسابات".

وأضاف أبو العرادات: "نحن نتعاطف مع كل إنسان يبحث عن عمل، ويُحسن من وضعه ومطالبه المتعلقة بالصحة والتعليم وفرص العمل، وبالتالي سمة الهجرة هي السائدة ليست للفلسطينيين فقط، لذلك نحن نتواصل مع الدولة، وفي المقابل لا يوجد مشاركة فلسطينية بالمخيمات في هذه الاحتجاجات، وإنما نقف على مسافة واحدة، وندع اللبنانيين يطالبون بمطالبهم في إطار حراك سلمي وانتفاضة".

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية الامريكية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ينظمان مهرجان علم البيانات

الجامعة العربية الامريكية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ينظمان مهرجان علم البيانات

المالكي يكشف أهمية زيارة الرئيس لليابان وعن طلب قُدّم لأعضاء مجلس الأمن

المالكي يكشف أهمية زيارة الرئيس لليابان وعن طلب قُدّم لأعضاء مجلس الأمن

العالول: الذهاب للانتخابات مسألة محسومة

العالول: الذهاب للانتخابات مسألة محسومة

الرئيس عباس يجتمع برئيس الوزراء الياباني بطوكيو

الرئيس عباس يجتمع برئيس الوزراء الياباني بطوكيو

أميال من الابتسامات: 150 ألف حقنة (هبارين) ستدخل قطاع غزة باليومين المقبلين

أميال من الابتسامات: 150 ألف حقنة (هبارين) ستدخل قطاع غزة باليومين المقبلين

بعد نشر القسام صور الأسرى الإسرائيليين.. هل اقتربت صفقة التبادل؟

بعد نشر القسام صور الأسرى الإسرائيليين.. هل اقتربت صفقة التبادل؟

وليد عساف يُوضح كيفية حماية قاطفي الزيتون بالضفة من اعتداءات المستوطنين

وليد عساف يُوضح كيفية حماية قاطفي الزيتون بالضفة من اعتداءات المستوطنين

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الجامعة العربية الامريكية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ينظمان مهرجان علم البيانات

الجامعة العربية الامريكية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ينظمان مهرجان علم البيانات

عبيد: فتح موحدة وقادرة على حسم الجدل في اي استحقاق انتخابي

عبيد: فتح موحدة وقادرة على حسم الجدل في اي استحقاق انتخابي

الهلال الأحمر: إصابتان في شجار عائلي بمخيم شعفاط بالقدس

الهلال الأحمر: إصابتان في شجار عائلي بمخيم شعفاط بالقدس

الاحتلال ينصب حاجزاً بالقرب من مدخل مخيم الجلزون

الاحتلال ينصب حاجزاً بالقرب من مدخل مخيم الجلزون

&#34;اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون &#34;ايرز&#34; غداً

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون "ايرز" غداً

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير &#34;معاذ عمارنة&#34; من طولكرم

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير "معاذ عمارنة" من طولكرم

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

منوعات

شاهد: مغازلة الإعلامية سارة دندراوي لمحمد عبده تشعل الأجواء

شاهد: مغازلة الإعلامية سارة دندراوي لمحمد عبده تشعل الأجواء

الأمير هاري يكشف &#34;اللعبة&#34; التي قتلت أمه الأميرة ديانا ويُعلن: لا أخشاها

الأمير هاري يكشف "اللعبة" التي قتلت أمه الأميرة ديانا ويُعلن: لا أخشاها

خلاف نادر وغريب بين مذيعَين في (العربية) و(سكاي نيوز) يثير اهتمام الآلاف

خلاف نادر وغريب بين مذيعَين في (العربية) و(سكاي نيوز) يثير اهتمام الآلاف

أصالة تحسم الجدل حول طلاقها من طارق العريان

أصالة تحسم الجدل حول طلاقها من طارق العريان

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

عربي

مشاورات لتشكيل حكومة طوارئ بالعراق

مشاورات لتشكيل حكومة طوارئ بالعراق

إصابة ثلاثة عناصر شرطة مصريين في شمال سيناء

إصابة ثلاثة عناصر شرطة مصريين في شمال سيناء

الصفدي: إسرائيل تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام

الصفدي: إسرائيل تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان