شؤون فلسطينية

زخات متفرقة من الأمطار.. هذه توقعات الحالة الجوية ليوم غد

زخات متفرقة من الأمطار.. هذه توقعات الحالة الجوية ليوم غد
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين يوم الاثنين، معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون طقس فلسطين باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

والثلاثاء، يكون طقس فلسطين معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين الأربعاء المقبل، باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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