مشاورات لتشكيل حكومة طوارئ بالعراق

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر عراقي إن الشارع العراقي أصبح مهيأ لاستقالة حكومة عبد المهدي، وأن عدد من السياسيين العراقيين تلقو اتصالات من مكتب السيستاني للتداول حكول تشكيل حكومة طوارئ.



وأكد المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد، أن مكتب السيستاني لديه قناعات بأن حكومة عبد المهدي قد لا تتأخر كثيرا في تقديم استقالتها في محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين إذا ما تزايدت حدة التظاهرات، وهذا يؤكد أن الحكومة تدرك أن الخروج للشارع سيكون كبيرا وأنهم فشلوا بالفعل في استيعابها.



ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.



وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.