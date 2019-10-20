عبيد: فتح موحدة وقادرة على حسم الجدل في اي استحقاق انتخابي

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رام الله - دنيا الوطن

عقد المكتب الحركي الفرعي للجرحى مؤتمره الاول - بعد التأسيسي- في اقليم شرق غزة ( اقليم الشهداء ) لانتخاب لجنة جديدة .



وقد احتضنت عائلة الوادية بحي الشجاعية ، شرق مدينة غزة المؤتمر الذي قام بعرافته رامز الريفي، وترأس المؤتمر بسام الريفي أمين سر المكتب السابق، وأما المتحدث بإسم المؤتمر فكان رمضان جابر وهو نائب رئيس المؤتمر .



وبمشاركة من اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات ،وأعضاء الهيئة القيادية لحركة فتح جمال عبيد ،ونبيل الصفدي ،وعبد الحق شحادة ، واياد حلس امين سر اقليم شرق غزة ولجنة الاقليم وحاتم ابو الحصين امين سر اقليم الشمال ولجنة الاقليم ، ووليد السمري امين سر المكتب الحركي لمركزي للجرحى بدأت فعليات مؤتمر ( عميد الجرحى علام القطاع ) ، بالسلام الوطني ،وتلاوة الفاتحة .



ورحب رمضان جابر بالحضور مؤكدا على دور الجرحى وتضحياتهم طوال مسيرة الثورة الفلسطينية ، مشيدا بموقف الرئيس الثابت تجاه الجرحى وحقوقهم .



كما دعا جابر الى انهاء بعض قضايا الجرحى من خلال مؤسسة الشهداء ،وتمنى للجرحى النجاح .



من ناحيته نقل جمال عبيد عضو الهيئة القيادية تحيات وتبريكات الاخ احمد حلس " ابو ماهر " عضو اللجنة المركزية ،مفوض عام التعبئة والتنظيم والذي يتواجد الان في مدينة رام الله لمتابعة العديد من القضايا المتعلقةبغزة وحضور سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالقيادة ، وشدد عبيد على أهمية تكريس النهج الديمقراطي في مؤسسات وأطر فتح ، مؤكدا على أن من يحدد مرشحي الحركة سواء للمجلس التشريعي او الرئاسة هي مؤسسات الحركة .



وأكد عبيد على استقلالية قرار فتح التي لا يستطيع احد ان يملي عليها ، وهي من تحدد اين ومتى وكيف تقرر .



ولفت عبيد أن الانتخابات تشكل مخرجا للحالة الفلسطينية والاحتكام للصندوق هو مطلب جماهيري ،وتعمل به الدول المتقدمة التي تحترم إرادة شعوبها .



داعيا لتمكين الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي .



وشدد عبيد على أن حركة فتح واحدة وموحدة وقوية ومتصالحة مع ذاتها ،ولاتلتفت لبعض الاصوات النشاز الصادرة من بعض العواصم الاقليمية ،



وقال عبيد أن من انشقوا وخرجوا على فتح واصطفوا في محاور معادية لها وللمشروع الوطني ، لا يحق لهم اسداء النصائح او حتى مجرد النطق بإسمها في اي محفل لان من خرج عن مؤسسات واطر وقرارات الحركة لن يعود اليها .



وأضاف عبيد أن بعض الفصائل التي تحاول ان تكون بوقا معاديا لفتح وللسلطة الوطنية الفلسطينية باستمرار ، في محاولات مخجلة في العرف الوطني لابتزاز حركة فتح ،لن تفلح أبدا ، ففتح بخير وقادرة ، وتعتبر نفسها في قطاع غزة المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني وقضيته ، وخير دليل على ذلك هي المليونيات المتلاحقة التي اطلقتها .



وأكد عبيد أن حركة فتح قادرة على أن تحسم الجدل في موضوع الانتخابات بكل كفاءة واقتدار .



وفي ختام كلمته هنأ عبيد الفائزين متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهتهم .



وفي ختام المؤتمر تم تقديم درع العاصفة لعميد الجرحى علام القطاع ،والذي حضر المؤتمر ،تكريما له .



كما تم تكريم عائلة الوادية بدرع العاصفة لاحتضانها المؤتمر ودورها في انجاح فعالياته .



والفائزين في المؤتمر هم :



جميلة الهباش ، معاوية ابو جهل ، محمد سلمان حلس، معين سكر ، محمود كشكو ،ناهض سويدان ، محمد قزعاط .