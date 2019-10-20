الهلال الأحمر: إصابتان في شجار عائلي بمخيم شعفاط بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان بجراح خطيرة؛ خلال شجار عائلي وقع مساء اليوم الأحد في مخيم شعفاط- عناتا بمدينة القدس.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي إن طواقمه تتعامل مع إصابة خطيرة جداً بالرصاص، وأخرى متوسطة إلى خطيرة طعنا بآلة حادة، خلال شجار عائلي بمخيم شعفاط - عناتا قرب القدس، مشيرا إلى أنه جاري نقل الإصابات إلى المستشفيات الإسرائيلية.