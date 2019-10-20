إصابة ثلاثة عناصر شرطة مصريين في شمال سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مصدر أمني مصري بإصابة ثلاثة عناصر شرطة بمدينتي رفح والشيخ زويد فى حادثين منفصلي مساء اليوم الأحد.



وقال المصدر الأمني الذي لم يشأ الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن جنديين أصيبا بشظايا متفرقة بالجسد فى تفجير مسلحين عبوة ناسفة لدى مرور مدرعة شرطة أثناء تمشيطها للمنطقة العازلة بمدينة رفح.



وأضاف أن شرطيا ثالثا أصيب إصابة خطيرة فى الرأس بطلق ناري من قناص وذلك أثناء تواجده في كمين أمني فى الشيخ زويد.



وتابع المصدر أن قوات الكمين ردت على مصدر إطلاق النار.