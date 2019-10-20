شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزاً بالقرب من مدخل مخيم الجلزون

الاحتلال ينصب حاجزاً بالقرب من مدخل مخيم الجلزون
رام الله - دنيا الوطن
 نصب جيش الاحتلال حاجزاً بالقرب من مدخل مخيم الجلزون ومنع السيارات من المرور.

وقالت مصادر محلية، أن الاحتلال نصب الحاجز في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأحد، ومنع السيارات من المرور بالاتجاهين، ما تسبب بأزمة خانقة.

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