إيران تكشف عن أسباب حادث مصفاة نفط في خوزستان

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن إدارة العلاقات العامة بمصفاة "آبادان" النفطية، أن فرق الإنقاذ سيطرت على الحريق الذي اندلع في المصفاة الواقعة في إقليم خوزستان في جنوب غرب ايران.





وأكد محافظ آبادان "موسوي" لدى تفقده مكان الحادث، اليوم الأحد، أنه تم إخماد الحريق بسرعة دون خسائر بشرية أو مادية، موضحا أن الحريق شب بسبب تجمع مواد نفطية تحت أنابيب الإمداد.





وأضاف أن الحريق وقع في خارج المخازن والوحدات الإنتاجية.





وقال علي نور بخش، مدير العلاقات العامة في منشأة "آبدان"، إن الحريق اندلع في القسم رقم 55 الخاص بالتقطير.









رام الله - دنيا الوطن