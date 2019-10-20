الاحتلال يغلق معبر بيت حانون "ايرز" غداً
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال، يوم غد الاثنين، اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة ؛ بحجة "الأعياد الإسرائيلية".
وقال المكتب الإعلامي للمعابر في تصريح صحفي إن معبر بيت حانون سيكون الاثنين 21 أكتوبر 2019 مغلقا في كلا الاتجاهين؛ بسبب الاعياد الإسرائيلية.
قررت سلطات الاحتلال، يوم غد الاثنين، اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة ؛ بحجة "الأعياد الإسرائيلية".
وقال المكتب الإعلامي للمعابر في تصريح صحفي إن معبر بيت حانون سيكون الاثنين 21 أكتوبر 2019 مغلقا في كلا الاتجاهين؛ بسبب الاعياد الإسرائيلية.
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