الاحتلال يغلق معبر بيت حانون "ايرز" غداً

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال، يوم غد الاثنين، اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة ؛ بحجة "الأعياد الإسرائيلية".



وقال المكتب الإعلامي للمعابر في تصريح صحفي إن معبر بيت حانون سيكون الاثنين 21 أكتوبر 2019 مغلقا في كلا الاتجاهين؛ بسبب الاعياد الإسرائيلية.