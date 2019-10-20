شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون "ايرز" غداً

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون "ايرز" غداً
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال، يوم غد الاثنين، اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة ؛ بحجة "الأعياد الإسرائيلية".

وقال المكتب الإعلامي للمعابر في تصريح صحفي إن معبر بيت حانون سيكون الاثنين 21 أكتوبر 2019 مغلقا في كلا الاتجاهين؛ بسبب الاعياد الإسرائيلية.

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