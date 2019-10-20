دولي

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد مشاركة جنود بلاده بعمليات ضد "تنظيم الدولة"

وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد مشاركة جنود بلاده بعمليات ضد "تنظيم الدولة"
رام الله - دنيا الوطن
لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مواصلة عسكريي بلاده خوض عمليات ضد مسلحي تنظيم الدولة في سوريا.

وتابع أن البنتاغون ينظر في إمكانية تنفيذ مثل هذه العمليات بأيدي العسكريين الأمريكيين الذين يغادرون سوريا حاليا إلى غرب العراق بحسب "نوفوستي".

وقال الوزير للصحفيين، اليوم الأحد: "نواصل مهمتنا في محاربة "تنظيم الدولة"، وفي حال دخول قوات الولايات المتحدة إلى سوريا للقيام بهذه المهمة، ستجد نفسها مدعومة من الجو، وهو أسلوبنا المعتاد".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث مرارا عن عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا. وجرى اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد أن بدأت تركيا، في 9 أكتوبر، عمليتها "نبع السلام" ضد المقاتلين الأكراد الذين دعمتهم الولايات المتحدة خلال عمليات التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة"، منذ العام 2014.

ومن المقرر أن يبقى في سوريا قرابة 150 من أصل 1000 عسكري أمريكي تقريبا، لضمان سيطرة الولايات المتحدة على قاعدة التنف جنوب البلاد، على أن يتم نقل الباقين إلى العراق.

أخبار ذات صلة

إيران تكشف عن أسباب حادث مصفاة نفط في خوزستان

إيران تكشف عن أسباب حادث مصفاة نفط في خوزستان

تجدد أزمة بريكست والحكومة البريطانية تؤكد: &#34;سنغادر هذا الشهر&#34;

تجدد أزمة بريكست والحكومة البريطانية تؤكد: "سنغادر هذا الشهر"

مقتل أربعة أشخاص في بنغلاديش بسبب منشور على &#34;فيسبوك&#34;

مقتل أربعة أشخاص في بنغلاديش بسبب منشور على "فيسبوك"

غانتس يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

غانتس يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

بومبيو: أمريكا مُلتزمة بالسلام في أفغانستان

بومبيو: أمريكا مُلتزمة بالسلام في أفغانستان

ليبرمان لنتنياهو: أنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي وحماس منذ 23 عامًا

ليبرمان لنتنياهو: أنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي وحماس منذ 23 عامًا

حكاية &#34;كيد النساء&#34; بين زوجة الرئيس النيجيري ووزيرة بالحكومة

حكاية "كيد النساء" بين زوجة الرئيس النيجيري ووزيرة بالحكومة

بينت يهاجم وسائل الإعلام والنيابة العامة: &#34;يحظر على الجهاز القضائي إسقاط نتنياهو&#34;

بينت يهاجم وسائل الإعلام والنيابة العامة: "يحظر على الجهاز القضائي إسقاط نتنياهو"

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

&#34;اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير &#34;معاذ عمارنة&#34; من طولكرم

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير "معاذ عمارنة" من طولكرم

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

الخارجية: طرد المزارعين الفلسطينيين يهدف لتأسيس تجمع استيطاني جنوب غرب نابلس

الخارجية: طرد المزارعين الفلسطينيين يهدف لتأسيس تجمع استيطاني جنوب غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

منوعات

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

عربي

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان

المؤتمر الشعبي العام يعلن مقاطعته لأعمال حكومة صنعاء

المؤتمر الشعبي العام يعلن مقاطعته لأعمال حكومة صنعاء

تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة لملك الأردن

تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة لملك الأردن

جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري

جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري