شؤون فلسطينية

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت مساء اليوم الأحد، وبمشاركة دولة فلسطين، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه"، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي.

ويمثل دولة فلسطين في فعاليات الأسبوع: رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح .

ويعد أسبوع القاهرة، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية في الفترة ما بين 20 وحتى الـ 24 الشهر الجاري، أحد أكبر الأحداث المائية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين، ويهدف إلى تعزيـز الوعي المائي وتشــجيع الابتــكارات لمواجهــة تحديــات الميــاه، والتعــرف علــى التحركات العالمية والجهــود المبذولـة لمواجهـة هذه التحديات، بالإضافـة إلـى تحديــد الأدوات الحديثـة والتقنيـات المســتخدمة لإدارة المــوارد المائيـة.

من جانبه، أكد وزير المياه السنغالي، أن أسبوع القاهرة الثاني للمياه، يمثل أهمية كبيرة فيما يخص الشأن المائي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معلنا أن دولتي السنغال ومصر ستنظمان منتدى عالميا للمياه في آذار/ مارس 2020 بدعم من وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وستناقش فعاليات الأسبوع خمسة محــاور فرعية تتعلق بنــدرة الميــاه تشمل: الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف الندرة المائية، وعرض الأبحاث والابتكارات التي تم التوصل إليها في مواجهة الندرة المائية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون في قطاع المياه.

أخبار ذات صلة

&#34;اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون &#34;ايرز&#34; غداً

الاحتلال يغلق معبر بيت حانون "ايرز" غداً

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير &#34;معاذ عمارنة&#34; من طولكرم

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير "معاذ عمارنة" من طولكرم

38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

شاهد: إندلاع حريق هائل بمزرعة أبقار وأغنام جنوب نابلس

شاهد: إندلاع حريق هائل بمزرعة أبقار وأغنام جنوب نابلس

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تُريد تحويل الصراع إلى ديني

الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تُريد تحويل الصراع إلى ديني

فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

&#34;اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

"اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدشن أعمال ترميم كنيسة موسى الحبشي بنابلس

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير &#34;معاذ عمارنة&#34; من طولكرم

قوات الاحتلال تفرج عن الأسير "معاذ عمارنة" من طولكرم

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

انطلاق أسبوع القاهرة الثاني للمياه بمشاركة فلسطين

38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

اشتية: مبادرة علم البيانات تأخذنا نحو علم المستقبل

فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

الخارجية: طرد المزارعين الفلسطينيين يهدف لتأسيس تجمع استيطاني جنوب غرب نابلس

الخارجية: طرد المزارعين الفلسطينيين يهدف لتأسيس تجمع استيطاني جنوب غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

منوعات

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

عربي

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان

المؤتمر الشعبي العام يعلن مقاطعته لأعمال حكومة صنعاء

المؤتمر الشعبي العام يعلن مقاطعته لأعمال حكومة صنعاء

تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة لملك الأردن

تبرئة نائب كويتي سابق من تهمة الإساءة لملك الأردن

جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري

جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري