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السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان

السفارة السعودية تكشف عن عدد السعوديين المغادرين للبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة السعودية في لبنان أنّ "عدد السعوديين الذين غادروا لبنان من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لهذا اليوم بلغ 132 مواطناً ومواطنة، وفقاً لخطة إدارة الأزمات والطوارئ".

وبحسب بيان السفارة، فقد سافر 59 مسافراً على متن الخطوط الجوية السعودية، فيما غادر 73 آخرون على متن طيران الشرق الأوسط وفق "موقع لبنانون 24". 

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