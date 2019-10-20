38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 146 مطلوبا الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

تنقل اكثر من 38 الف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 146 مطلوبا جنائياً.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (19204) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (18729) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .



وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (146) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .



وأضافت " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (15) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية "