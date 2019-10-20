شاهد: إندلاع حريق هائل بمزرعة أبقار وأغنام جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطننشب حريق هائل مساء اليوم الأحد، داخل مزرعة أبقار وأغنام في مدينة نابلس بالضفة الغربية.وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقم الاطفاء في مركزي بورين وبلاطة تحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في بالات للقش بمزرعة أبقار وأغنام، في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.وأوضح الدفاع المدني أن طواقمه تعمل على إخماد النيران والحد من الخسائر.