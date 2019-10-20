الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تُريد تحويل الصراع إلى ديني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من استمرار اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وتحويل الصراع إلى ديني.



وقال أبو ردينة في بيان، اليوم الأحد: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحام باحات الأقصى، والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يعمل على تأجيج الأوضاع، وزيادة التوتر لجر المنطقة لمربع العنف".



وأكد على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى، مشددا على انه خط أحمر لا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.



كما أشاد أبو ردينة بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاقتحامات واعتداءات الاحتلال المستمرة بحقهم.