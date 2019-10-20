فتح: الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى أعلى درجات الإرهاب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على أن ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات على المرابطين والمصليين، هو أعلى درجات الإرهاب والعدوان على كل فلسطيني وكل مسلم في العالم.



وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استحضار الأساطير والأكاذيب المختلقة لاستخدامها في خلق واقع جديد مزعوم في القدس، وتحديدا في المسجد الأقصى، لن يخلق حقا، ولن يجلب الا الدمار وإشعال أتون الصراع الديني في المنطقة والعالم بأسره، الأمر الذي لن يسلم منه أحد.



ودعا القواسمي أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيع الوصول للأقصى، الى الرباط فيه والدفاع عنه وعن كل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.