جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري

وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

نفي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، صحة المعلومات المتداولة عن طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة اللبنانية.



وغرد جنبلاط عبر حسابه على موقع (تويت) قائلًا: "لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان".



وكان سمير جعجع أوضح، أن رئيس الوزراء سعد الحريري أرسل له الورقة الاقتصادية المقترحة وهم بصدد الإجابة وتحضير ورقة معدلة ومضادة فيها العناوين الأساسية لوضع حد للانهيار المالي.



وتابع: "أعلم أن ما أقوله صعب وغير شعبي لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب وعلينا تفادي الفراغ والانهيار المالي"، مضيفاً: "نتعاطى بكل مسؤولية ونعلم الغضب العارم لدى الشعب".