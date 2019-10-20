ليبرمان لنتنياهو: أنت المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي وحماس منذ 23 عامًا

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رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد

شن زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، هجومًا حادًا على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن الأخير هو المتعاون الرئيسي مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي وكذلك حركة حماس منذ 23 عامًا.



وقال ليبرمان، في رسالته لنتنياهو: "السيد رئيس الوزراء، مهاجمتك للآخرين واتهاماتك الباطلة التي تحاول توجيهها لأي شخص يختلف معك، لا يمكنك من خلالها إخفاء حقيقة أنك فشلت ثلاث مرات متتالية في تشكيل حكومة".



وأضاف ليبرمان: "بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتك وفقدان 9 مقاعد في الانتخابات، فأنت تبدأ حملة انتخابية ثالثة، يشير مقطع الفيديو الأخير الخاص بك إلى أنك تدعم التوجه احملة انتخابية أخرى بدلاً من التركيز على إنشاء حكومة وحدة وطنية ليبرالية واسعة، بل تحاول فرض حكومة إكراه ديني".



وواصل ليبرمان، هجومه على نتنياهو وقال: "يفهم كل عاقل أنك على استعداد للتضحية بمعظم مواطني الدولة لصالح مجموعة صغيرة من المتدينين، أنت الذي قررت تجميد مخطط حائط البراق والانسحاب من دعم قانون التجنيد على الرغم من أنك صوتت لصالح القانون بالقراءة الأولى".



بالإضافة إلى ذلك أنت تنكر حقيقة أنك كنت منذ 23 عامًا المتعاون الرئيسي مع عرفات والطيبي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس والقائمة المشتركة، لكن للأسف بتعليماتك المباشرة تم تحويل ملايين الدولارات إلى نشطاء حماس في قطاع غزة.



وختم ليبرمان، حديثه، قائلًا: "لكن على الرغم من كل اتهاماتك أود أن أهنئك بمناسبة عيد سوكوت وأتمنى لكم التوفيق بمناسبة عيد ميلادك السبعين غدًا، أتمنى لك صحة جيدة وطول العمر بنيامين نتنياهو".