البنك الدولي يعد بإعادة بعثته الى اليمن قريبًا

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رام الله - دنيا الوطن

وعد البنك الدولي بإعادة ارسال بعثته الى العاصمة عدن، وتقديم مزيدا من الدعم لليمن من خلال اجتماعات محفظة مؤسسة التمويل الدولية القادمة.



وبحث وزير المالية سالم بن بريك ووزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إمكانية تقديم البنك لمزيدا من الدعم التنموي لليمن.



وأكد وزير المالية على أهمية دعم المالية العامة لتعزيز الاقتصاد اليمني وذلك من خلال تنظيم عمليات المصارفة للمساعدات المقدمة لليمن عبر البنك المركزي تحقيقا لاستقرار سعر الصرف وبالتالي تحقيق الاستقرار للنظام المالي والاقتصادي.



بدوره نوه العوج بالجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة البنك الدولي لليمن، مشيرا الى آخر المستجدات في اليمين خصوصاً ما يتعلق بجهود الحكومة للاعداد والتحضير لبرنامج إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي اضافة الى الجهود المبذولة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والحد من التأثيرات السلبية لمحدودية الموارد الى الجهود المبذولة لصرف الرواتب لكافة موظفي الدولة في جميع مناطق اليمن بلا استثناء واعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.



ولفت الى إجراءات البنك المركزي للحفاظ على اسعار الصرف من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية بما يمكن البنك المركزي ادارتها من خلال عمليات المصارفة مما يمكن ويعزز من قدرة البنك من ضبط اسعار الصرف وتحقيق الاستقرار لاسعار السلع في الاسواق المحلية.



كما تطرق الى اهمية رفع الدعم المقدم لليمن من خلال اجتماعات مؤسسة التمويل الدولية.