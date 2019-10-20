الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، شابين من القدس، فيما استدعت 6 آخرين للتحقيق معهم.



وأفادت المصادر المحلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شادي محمد فايز محيسن (23 عاما) من بلدة العيسوية، أثناء عودته من العمل، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال في الأقصى الشاب علاء نجيب، أثناء تواجده أمام مصلى باب الرحمة.



كما سلمت مخابرات الاحتلال 6 شبان استدعاءات للتحقيق، وذلك أثناء خروجهم من الأقصى عبر باب حطة، وهم: منير الباسطي، وابراهيم النتشة، ومحمد شويكي، وفؤاد الشاويش، وغيث غيث، وليث غيث.