شؤون فلسطينية

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان
رام الله - دنيا الوطن
طرأ تدهور صحي واضح على الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام إسماعيل علي وطارق قعدان.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، اليوم الأحد، أن تراجعاً واضحاً طرأ على الحالة الصحية لكل من الأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان، والقابعين حالياً في عزل "نتيسان الرملة" بظروف قاسية.

وأوضحت الهيئة أن الأسير اسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس شرقي القدس، يمر بوضع صحي سيء للغاية، وذلك بعد مضي (89 يوماً) على إضرابه المفتوح عن الطعام.

وذكرت أنه يعاني حاليا من آلام قوية بمختلف أنحاء جسده ويستخدم الكرسي المتحرك للتنقل، ويشتكي أيضاً من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25 %، ومن عدم وضوح في الرؤية، وخسر من وزنه أكثر من 20 كغم.

وأضافت أنه من المنتظر أن تُعقد جلسة للأسير علي بتاريخ 24 من الشهر الجاري في المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس للنظر في الالتماس المقدم من قبل الهيئة ضد قرار اعتقاله الاداري.

كما وحذرت الهيئة من تدهور الحالة الصحية للأسير طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة قضاء محافظة جنين، والذي يواصل إضرابه لليوم 82 على التوالي.

وأفادت بأن قعدان يشتكي حالياً من ضعف وهزال عام وأوجاع مزمنة بمختلف أنحاء جسده، كما أنه يعاني من نقص في وزنه واصفرار في الوجه.

ولفتت إلى أن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال قررت مؤخراً تأجيل النظر في قضية تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير قعدان، وذلك حتى تاريخ الـ23 من الشهر الحالي. 

يشار إلى أنه إلى جانب الأسيرين علي وقعدان يواصل أربعة أسرى آخرين معركتهم ضد الاعتقال الاداري وهم كل من: الأسير أحمد غنام والذي مضى على اضرابه 99 يوماً، وسط تفاقم ملحوظ على حالته الصحية، والأسير أحمد زهران ومضرب منذ 29 يوماً، والأسيرة هبة اللبدي وتخوض اضرابها لليوم 27 على التوالي، والأسير مصعب الهندي والذي يواصل اضرابه أيضاً لليوم 27.

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