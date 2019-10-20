شاهد: معلمة تحرق شهاداتها الجامعية وسط رام الله بعد إحالتها للتقاعد القسري

شاهد ما قالته المعلمة رجاء لحلوح..



رام الله - دنيا الوطنقامت المُعلمة رجاء جابر لحلوح، اليوم الأحد، بحرق شهاداتها الجامعية (البكالوريوس والماجستير)، قرب وزارة التربية والتعليم، وسط مدينة رام الله، احتجاجًا على قرارات التقاعد القسري بحق المعلمين.وقالت رجاء "معلمة اللغة الإنجليزية ، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع (فيسبوك): "هذه الرسالة أوجهها إلى الحكومة والعاملين، فلم يتم اعادة الحقوق للمعلمين الفلسطينيين، ولم يفتح تحقيقات وفحص ملفات المعلمين.وهاجمت رجاء، نقابة المعلمين، متمة اياه، بأنه يركب الموجة في قضايا المعلمين، رغم أنه نزل بالبارشوت ومفروض على المعلمين فرضًا، وفق تعبيرها، مبينة أنه لا قيمة للدرجات العليا لذلك ستحرق شهاداتها.وأشارت إلى أنه عند قام المعلمون بالدفاع عن حقوقهم تم اتهامهم بأنهم أصحاب أجندات، وأعطوهم تقاعد قسري، مضيفة: "لن أرجع معلمة إلا عندما يصبح لدينا نقابة تحمينا وتدافع عن حقوقنا، واعادة القيمة والمكانة والتقدير للمعلم".