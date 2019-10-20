شؤون فلسطينية

البطش: ندعو لعقد اجتماع الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية

البطش: ندعو لعقد اجتماع الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن رؤية الفصائل الثمانية، جاءت للتصدي لتهديدات الاحتلال بضم الضفة الغربية والتهديد العسكري لقطاع غزة وكذلك لمواجهة صفقة ترامب، مشدداً أن مواجهة تلك التهديدات يتطلب وحدة وطنية تقوم على الشراكة الوطنية، لذلك أطلقت القوى الثماني الرؤية الوطنية.

ودعا البطش لعقد اجتماع الأمناء العامين أو الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تقوم بمهامها حسب اتفاق القاهرة، وتنتهي بإجراء الانتخابات الشاملة (مجلس وطني، رئاسة، تشريعي).

وأشار البطش إلى أن هذا اللقاء مقدمة لسلسلة لقاءات وطنية في قطاع غزة، ولاحقاً في الضفة الفلسطينية والخارج لشرح الرؤية الوطنية وتسليحها بجماهير الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي مدخل للتحرير والعودة، لذلك تقع على عاتق الجميع إنجاح جهود انجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان

شاهد: معلمة تحرق شهاداتها الجامعية وسط رام الله بعد إحالتها للتقاعد القسري

شاهد: معلمة تحرق شهاداتها الجامعية وسط رام الله بعد إحالتها للتقاعد القسري

فصائل المقاومة: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأقصى ستكون شرارة لانفجار سيحرق العدو

فصائل المقاومة: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأقصى ستكون شرارة لانفجار سيحرق العدو

انتهاء اجتماع الفصائل التي طرحت ورقة المصالحة بين فتح وحماس

انتهاء اجتماع الفصائل التي طرحت ورقة المصالحة بين فتح وحماس

الجبهة الديمقراطية: ورقة الفصائل ليست ضد أحد وعلى فتح أن تقرر موقفها

الجبهة الديمقراطية: ورقة الفصائل ليست ضد أحد وعلى فتح أن تقرر موقفها

مزهر: الانتخابات تحتاج لتوافق وحوار وطني بين كل الأطراف

مزهر: الانتخابات تحتاج لتوافق وحوار وطني بين كل الأطراف

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة بيت أمر بالمكعبات الإسمنتية

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة بيت أمر بالمكعبات الإسمنتية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويستدعي 6 آخرين

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان

تراجع الحالة الصحية للأسيرين المضربين إسماعيل علي وطارق قعدان

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة بيت أمر بالمكعبات الإسمنتية

قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة بيت أمر بالمكعبات الإسمنتية

إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

مواطن من غزة يوجه رسالة للرئيس عباس

مواطن من غزة يوجه رسالة للرئيس عباس

وزير الأشغال: صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار حيّ الندى شمال القطاع

وزير الأشغال: صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار حيّ الندى شمال القطاع

شاهد: اعتصام لـ&#34;عاملي كهرباء القدس&#34; بعد تسلم الشركة الإنذار الثاني بقطع الكهرباء بنوفمبر

شاهد: اعتصام لـ"عاملي كهرباء القدس" بعد تسلم الشركة الإنذار الثاني بقطع الكهرباء بنوفمبر

اجتماع للجامعة العربية و(أونروا) في القاهرة لبحَث دعم اللاجئين الفلسطينيين

اجتماع للجامعة العربية و(أونروا) في القاهرة لبحَث دعم اللاجئين الفلسطينيين

منوعات

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

عربي

جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري

جنبلاط ينفي طلبه من وزراء حزبه الاستقالة من حكومة الحريري

البنك الدولي يعد بإعادة بعثته الى اليمن قريبًا

البنك الدولي يعد بإعادة بعثته الى اليمن قريبًا

حاكم دبي: الوطن بشر وليس حجارة وأسمنت

حاكم دبي: الوطن بشر وليس حجارة وأسمنت

صحيفة لبنانية: الحريري كان يُخطط لفرض ضرائب قاسية

صحيفة لبنانية: الحريري كان يُخطط لفرض ضرائب قاسية