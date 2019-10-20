البطش: ندعو لعقد اجتماع الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن رؤية الفصائل الثمانية، جاءت للتصدي لتهديدات الاحتلال بضم الضفة الغربية والتهديد العسكري لقطاع غزة وكذلك لمواجهة صفقة ترامب، مشدداً أن مواجهة تلك التهديدات يتطلب وحدة وطنية تقوم على الشراكة الوطنية، لذلك أطلقت القوى الثماني الرؤية الوطنية.



ودعا البطش لعقد اجتماع الأمناء العامين أو الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تقوم بمهامها حسب اتفاق القاهرة، وتنتهي بإجراء الانتخابات الشاملة (مجلس وطني، رئاسة، تشريعي).



وأشار البطش إلى أن هذا اللقاء مقدمة لسلسلة لقاءات وطنية في قطاع غزة، ولاحقاً في الضفة الفلسطينية والخارج لشرح الرؤية الوطنية وتسليحها بجماهير الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي مدخل للتحرير والعودة، لذلك تقع على عاتق الجميع إنجاح جهود انجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.