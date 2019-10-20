انتهاء اجتماع الفصائل التي طرحت ورقة المصالحة بين فتح وحماس

رام الله - دنيا الوطنأكدت الفصائل الثمانية التي قدمت ورقة المصالحة بين حركتي فتح وحماس، أن الرؤية الوطنية جاءت من أجل تحقيق الوحدةالوطنية وإنهاء الانقسام هي رؤية الكل الوطني، وليست رؤيتها فقط، وبأنها ماضية في لقاءاتها مع مختلف القطاعات والشرائح الوطنية والمجتمعية لإطلاعها على مضمون الرؤية في غزة وقريباً في الضفة والخارج.وشددت القوى خلال لقاء وطني عقدته، اليوم الأحد في قاعة جمعية الشبان المسيحية بمدينة غزة مع مختلف الشرائح والقطاعات المجتمعية، على أنها أعدت برنامجاً وطنياً يتضمن لقاءات وفعاليات وأنشطة ضاغطة في الوطن والشتات انطلاقاً من الرؤية، وصولاً لتنظيم مؤتمرات شعبية ومن ثم مليونية للضغط من اجل إنهاء الانقسام.وافتتح اللقاء الوطني، نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الفلسطينية، مؤكداً أن هدف هذه الرؤية هو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.واعتبر دياب حضور مختلف القطاعات هذا اللقاء دلالة على إصرار الشعب الفلسطيني، على طي صفحة الانقسام مرة واحدة وإلى الأبد، موضحاً أن القوى الثماني أطلقت الرؤية في إطار جهودها المتواصلة وإصرارها على إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة.