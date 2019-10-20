شاهد: اللبنانيون يرفعون صور الزعيم الكوري "كيم جونج أون" وسط بيروت

رام الله - دنيا الوطنلا يزال اللبنانيون، يتوافدون على الساحات الرئيسية وسط العاصمة بيروت، للاعتصام لليوم الرابع، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.ومنذ الصباح الباكر، توافد الآلاف على ساحة رياض الصلح، وهي الساحة المركزية للاعتصامات التي يشهدها لبنان منذ مساء الخميس الماضي.وترتفع أعداد المتظاهرين في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى في عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بالأيام السابقة، فيما أشارت تقديرات إلى عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء البلاد.وكعادتهم اللبنانيون اختلفت اعتصماتهم عن بقية الدول، حيث ظهرت فيديوهات وصور وظواهر مختلفة، من بينها رفع صور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وكتبوا عليها (كلنا منحبك).