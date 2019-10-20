مزهر: الانتخابات تحتاج لتوافق وحوار وطني بين كل الأطراف

جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، أن الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام تعبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، والتي تشكل فرصة جدية لطي صفحة الانقسام السوداء، وتمثل خارطة طريق وممر إجباري لإنهاء الانقسام.



وأشار مزهر في تصريحات صحفية عقب لقاء مشترك ضم القوى الثماني بمدينة غزة، إلى أن المرتكز الرئيسي للرؤية هو الذهاب لانتخابات شاملة، إلا أنها بحاجة لتوافق وحوار وطني، متساءلاً: "أية انتخابات نريد.. وأي قانون انتخابي نريد؟".



وقال مزهر: "آن الأوان لفرض الرؤية وتحويلها من رؤية للقوى الثماني إلى رؤية شعبية يتسلح بها شعبنا بكل الميادين، ونحن بدأنا بدق جدران الخزان، ولن يوقفنا أحد لفرض الرؤية لإنهاء هذا الانقسام الأسود"، مؤكداً أن الشباب هم الرافعة الأساسية والمهمة لحمل هذه الرؤية الوطنية.



وشدد مزهر على أن مهمة القوى الثماني هي تجميع كل الطاقات الوطنية والشعبية لفرض الرؤية الوطنية والترويج لها، وتهيئة المناخات من أجل النزول للشارع في كل مكان، ومواجهة كل جماعات المصالح التي تحاول عرقلة جهود انجاز المصالحة.