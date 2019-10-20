قوات الاحتلال تُغلق مدخل بلدة بيت أمر بالمكعبات الإسمنتية

مكعبات اسمنتية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل المحاذي لطريق القدس – الخليل، بالمكعبات الإسمنتية، وتسببت بأزمة مرورية خانقة.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت مدخل البلدة "أبو الطوق" المحاذي لشارع القدس الخليل، مانعة بذلك نحو 500 مواطن من الخروج بمركباتهم للشارع العام، ومنعت أهالي البلدة من الخروج منها بمركباتهم سواء عبر المدخل الرئيسي أو طريق السوق المركزي "الحسبة" المجاور شرقا، وحررت عشرات المخالفات الباهظة بحق السائقين ورواد الطريق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ونفى مواطنون في احاديث منفصلة معهم، مزاعم قوات الاحتلال بتسبب السائقين بالأزمة المرورية، وأشاروا الى أن قوات الاحتلال التي تتمركز بصورة دائمة في المنطقة ومن خلال البرج العسكري المقام على مدخل البلدة الرئيس هو ما يتسبب بالأزمة الدائمة والمتواصلة في المنطقة ويشكل عملية ارباك لانسياب المرور عبر مدخل بيت أمر.