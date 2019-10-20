اللجنة القطرية: لا علاقة لنا بما يُنشر من إعلانات بشأن مشاريع تشغيل
رام الله - دنيا الوطن
وقالت في بيان مقتضب عبر حسابها على (تويتر): "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لديها موقعها الرسمي وصفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أي إعلانات أو الإعلان عن أي مشاريع".
أكدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأحد، أن لا علاقة لها بما يُنشر من إعلانات بشأن "مشاريع تشغيل".
وقالت في بيان مقتضب عبر حسابها على (تويتر): "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لديها موقعها الرسمي وصفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أي إعلانات أو الإعلان عن أي مشاريع".
وأضافت: "لا علاقة للجنة القطرية بما يتم نشره من إعلانات عن مشاريع تشغيل عبر المواقع والمدونات وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة".
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