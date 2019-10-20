شؤون فلسطينية

اللجنة القطرية: لا علاقة لنا بما يُنشر من إعلانات بشأن مشاريع تشغيل

اللجنة القطرية: لا علاقة لنا بما يُنشر من إعلانات بشأن مشاريع تشغيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأحد، أن لا علاقة لها بما يُنشر من إعلانات بشأن "مشاريع تشغيل". 

وقالت في بيان مقتضب عبر حسابها على (تويتر): "اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة لديها موقعها الرسمي وصفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أي إعلانات أو الإعلان عن أي مشاريع".

وأضافت: "لا علاقة للجنة القطرية بما يتم نشره من إعلانات عن مشاريع تشغيل عبر المواقع والمدونات وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة".

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