إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ظهر اليوم الأحد، فتى برصاص الاحتلال، في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الفتى، عبود ماجد الحج حسن (16 عاما)، أصيب بعيار ناري في القدم بالقرب من "بئر القبعة" غرب المدينة.
أصيب ظهر اليوم الأحد، فتى برصاص الاحتلال، في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الفتى، عبود ماجد الحج حسن (16 عاما)، أصيب بعيار ناري في القدم بالقرب من "بئر القبعة" غرب المدينة.
وأضافت: تم نقل الفتى إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمستقرة.
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