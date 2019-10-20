إصابة فتى برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية





وأضافت: تم نقل الفتى إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمستقرة.





رام الله - دنيا الوطنأصيب ظهر اليوم الأحد، فتى برصاص الاحتلال، في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الفتى، عبود ماجد الحج حسن (16 عاما)، أصيب بعيار ناري في القدم بالقرب من "بئر القبعة" غرب المدينة.