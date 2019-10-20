وزير الأشغال: صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار حيّ الندي شمال القطاع

بناية في حي الندى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، عن صرف دفعات مالية خاصة بمشروع إعادة إعمار حيّ الندى في قطاع غزة.



وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأشغال العامة ستصرف دفعات لاستكمال العمل في مشروع حي الندى شماليّ القطاع، وذلك لمشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في الحيّ وأيضا مشروع أعمال صيانة أربعة مباني بقيمة إجمالية حوالي 1.8 مليون يورو.



وأضاف: أنه يجري أيضاً صرف دفعات للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع إنشاء 111 وحدة سكنية في الحيّ بقيمة حوالي 330 ألف يورو.



يذكر أنه يجري إعادة إعمار "حي الندى" و"المجمع الإيطالي" بتمويل من الحكومة الإيطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، والتي تتضمن إقامة مشاريع بنية تحتية، وترميم 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية سكنية، عدا عن تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية وغيرها.